Згідно загальнодоступним літературним джерелам, основні речовини, що входять до складу Бетаргіну, мають наступні властивості:

аргінін — амінокислота, яка синтезується в організмі та/ або надходить з їжею, проте в умовах стресу, під час різних захворювань, при дефіциті в раціоні білка та підвищених фізичних навантаженнях потреба в аргініні зростає. Аргінін бере участь у біосинтезі білка, метаболізмі амінокислот та сечовини, сприяє виведенню та знешкодженню токсичного аміаку, підтриманню оптимального азотистого балансу та виведенню кінцевого азоту, утворенню енергії, підсиленню детоксикаційної функції печінки, покращенню її біохімічних показників. Аргінін сприяє відновленню клітин печінки та покращенню їх функцій, знижує утворення вільних радикалів та сприяє зменшенню запальних явищ. Аргінін є важливою складовою в процесі біосинтезу оксиду азоту (NO), який здійснює регуляцію судинного тонусу, захищає стінки судин та зменшує їх пошкодження, нормалізує мікроциркуляцію, доставляє кисень до життєво важливих органів та зменшує наслідки нестачі кисню в тканинах. Аргінін покращує репродуктивні функції жінок (стан ендометрію) та чоловіків (позитивно впливає на сперматогенез (формування та рухливість сперматозоїдів)). Аргінін відіграє важливу роль в функціонуванні імунної системи;

бетаїн — ліпотропна речовина, яка бере участь у біосинтезі фосфоліпідів для відновлення клітинних мембран, стимулює процес окислення та утилізації жирів, зменшуючи тим самим жирову дистрофію печінки, сповільнює утворення колагену в печінці та зменшує запалення; стимулює природні методи детоксикації, підсилює знешкодження та виведення токсинів, вільних радикалів, продуктів обміну алкоголю та медикаментів з організму; сприяє корекції метаболізму, синтезу енергії, зменшенню втоми та підвищенню витривалості під час фізичних навантажень. Бетаїн бере участь в обміні амінокислоти метіоніну та сприяє зменшенню рівня гомоцистеїну, що сповільнює прогресування атеросклерозу та зменшує ризик виникнення його ускладнень;

іони цитрату покращують процес травлення та усувають нудоту, відчуття важкості в шлунку, метеоризм, які часто спостерігаються при розладах роботи печінки; приймають участь в метаболізмі жирних кислот, зменшують утворення кетонових тіл та ацетону при ацетонемічному синдромі у дітей.

Таким чином, Бетаргін, за рекомендацією лікаря, може вживатись у комплексі мір:

– при функціональних розладах гепатобіліарної системи;

– при порушеннях функціонування серцево-судинної системи та при атеросклеротичних змінах;

– при станах, пов’язаних з порушенням метаболізму (стреси, астенія, травми, голодування тощо);

– для виведенню токсичних речовин з організму та усунення наслідків гепатотоксичної дії алкоголю, медикаментів та інших токсичних агентів;

– для покращення репродуктивної функції чоловіків та жінок в схемах планування сім’ї;

– для зменшення проявів та наслідків ацетонемічного синдрому у дітей.