Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що впливають на потенцію, сексуальний потяг і функціональну активність статевих гормонівxl-супер капсули (xl-super capsules)

xl-супер капсули (xl-super capsules) (320236) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
xl-супер капсули (xl-super capsules)
Ціна в місті Київ
від 130,84 грн
Без рецепта
4 шт, 300 мг від 130,84 грн 12 шт, 300 мг від 283,80 грн 2 шт, 300 мг від 84,52 грн
В наявності в 295 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
300 мг
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Дієтичні добавки
10.6. Дієтичні добавки, що впливають на потенцію, сексуальний потяг і функціональну активність статевих гормонів