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XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №12 - Київ (317774) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
342,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7), капсули (4)
370,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (15), капсули (5)
369,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
342,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
342,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), капсули (2)
365,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
342,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
336,44
Економія: -18,44 грн
318,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
342,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
333,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
428,00
Економія: -12,84 грн
415,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
315,36
Економія: -9,96 грн
305,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
342,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
342,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
342,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
342,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
362,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
342,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
342,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
342,50 грн