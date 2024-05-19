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XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №4 - Київ (138848) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
231,30
Економія: -66,20 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
231,80
Економія: -66,70 грн
165,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
170,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
212,30
Економія: -51,18 грн
161,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (4)
231,80
Економія: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3), капсули (1)
231,80
Економія: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
232,00
Економія: -66,90 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (5)
231,80
Економія: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
232,70
Економія: -67,60 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
232,00
Економія: -66,90 грн
165,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
194,00
Економія: -28,90 грн
165,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
231,80
Економія: -66,70 грн
165,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
170,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
170,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
159,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
221,25
Економія: -6,64 грн
214,61 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
231,30
Економія: -66,20 грн
165,10 грн