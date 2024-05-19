XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №4 - Київ (138848) Лікарський препарат - ціни
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Подорожник
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Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37