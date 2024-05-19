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XL-СУПЕР КАПСУЛИ капсули 300 мг, №2 - Київ (145622) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
86,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
88,92 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (2)
131,00
Економія: -35,00 грн
96,00 грн
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
86,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
85,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
86,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Всього: упаковка (1)
86,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
86,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
85,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
86,14 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
124,50
Економія: -30,24 грн
94,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
109,01
Економія: -13,73 грн
95,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 48/2
Всього: упаковка (2)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
91,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (3)
101,35
Економія: -7,60 грн
93,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
86,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (2)
91,40 грн