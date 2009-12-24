Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАлко-сорб (Alco-sorb) Алко-сорб (Alco-sorb) (320189) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 134,81 грн Без рецепта 12 шт від 134,81 грн 3 шт від 110,60 грн 12 шт від 173,59 грн 4 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 145 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Орісіл-Фарм Форма випуску Порошок Кількість штук в упаковці 12 шт. Дієтичні добавки 14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму