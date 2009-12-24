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Алко-сорб (Alco-sorb) (320189) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Алко-сорб (Alco-sorb)
Ціна в місті Київ
від 134,81 грн
Без рецепта
12 шт від 134,81 грн 3 шт від 110,60 грн 12 шт від 173,59 грн 4 шт Немає в наявності
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В наявності в 145 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
12 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму