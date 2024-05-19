АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Київ (137294) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Фармація
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Всього: порошок (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Аптека нц
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Всього: порошок (10)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Фармація
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Всього: порошок (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Фармація
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Всього: порошок (10)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, просп. Науки, 42/1
Фармація
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Всього: порошок (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Фармація
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Всього: порошок (9)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
В інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (6)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Пульс
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Всього: порошок (11)
Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (5)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (5)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (11)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (8)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок (6)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, просп. Добровольського, 73
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77