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АЛКО-СОРБ порошок пакетик-саше 7.5 г, №12 - Київ (137294) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
266,35
Економія: -35,94 грн
230,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: порошок (2)
270,60
Економія: -65,68 грн
204,92 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: порошок (10)
231,88
Економія: -21,25 грн
210,63 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
332,94
Економія: -44,92 грн
288,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: порошок (7)
273,40
Економія: -66,36 грн
207,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: порошок (10)
191,82
Економія: -6,97 грн
184,85 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
250,07
Економія: -33,74 грн
216,33 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: порошок (4)
279,10
Економія: -67,77 грн
211,33 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: порошок (9)
180,14
Економія: -6,55 грн
173,59 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
332,64
Економія: -44,88 грн
287,76 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: порошок (6)
210,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (1)
198,65 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Всього: порошок (11)
374,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: порошок (5)
273,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: порошок (5)
198,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: порошок (11)
198,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: порошок (8)
200,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: порошок (6)
198,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
211,50 грн