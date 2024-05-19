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АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Київ (764534) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
157,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
166,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
265,54 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
157,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
157,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
167,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
298,60
Економія: -108,20 грн
190,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
157,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
157,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
157,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
157,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
157,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
157,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
157,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
157,50 грн