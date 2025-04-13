Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом

Журавлини екстракт (Cranberry extract)

ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Ціни в Київ
від 147,00 грн
В 5 аптеках
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Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки