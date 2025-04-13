Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Журавлини екстракт (Cranberry extract)
Ціни в
Київ
від
147,00
грн
В 5 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Ціни в
Київ
від
147,00
грн
В 5 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню