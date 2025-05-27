Журавлини екстракт (Cranberry extract)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -15,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
198.0 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
151,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
151,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
434.4 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
151,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
438.1 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
450.7 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
161,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.6 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
151,00
Економія при броні: -8,00 грн
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
443.3 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 162
686.2 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я