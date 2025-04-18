Журавлини екстракт (Cranberry extract)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
147,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
147,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
351.8 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
165,00
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
443.9 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
447.8 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
ЖУРАВЛИНИ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки №60
Красота та Здоров'я
157,00
Економія при броні: -11,00 грн