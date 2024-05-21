NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ (NATURINO) (319846) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 31,08 грн
Без рецепта
Форма випуску
Пастилки
Вага
33.6 г
Дієтичні добавки
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ інструкція із застосування
Характеристика
може бути використана в раціонах дієтичного харчування, призначених лікарем, як додаткове джерело вітамінів. Рекомендовано застосування повноцінного раціону харчування з достатнім вмістом білків, жирів та вуглеводів.
Рекомендації з вживання
дорослим розсмоктувати не більше 8 пастилок на добу,
дітям з 3 до 4 років по 1 пастилці на добу,
дітям з 4 до 6 років по 2 пастилки на добу,
дітям після 7 років по 3 пастилки на добу.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом.
Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, не рекомендовано хворим на цукровий діабет.
Умови зберігання
у сухому місці при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.