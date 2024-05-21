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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ (NATURINO) (319846) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ (NATURINO)
Ціна в місті Київ
від 31,08 грн
Без рецепта
1 шт від 31,08 грн 1 шт від 31,08 грн 1 шт від 31,08 грн 1 шт від 31,08 грн 1 шт від 34,28 грн 1 шт від 41,21 грн 1 шт від 39,40 грн
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В наявності в 267 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Пастилки
Вага
33.6 г
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ інструкція із застосування

Характеристика

може бути використана в раціонах дієтичного харчування, призначених лікарем, як додаткове джерело вітамінів. Рекомендовано застосування повноцінного раціону харчування з достатнім вмістом білків, жирів та вуглеводів.

Рекомендації з вживання

дорослим розсмоктувати не більше 8 пастилок на добу,
дітям з 3 до 4 років по 1 пастилці на добу,
дітям з 4 до 6 років по 2 пастилки на добу,
дітям після 7 років по 3 пастилки на добу.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом.
Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, не рекомендовано хворим на цукровий діабет.

Умови зберігання

у сухому місці при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г полуниця, №1
від 31,08 грн
В наявності в 267 аптеках
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки 33.6 г полуниця, №1
від 31,08 грн
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