дорослим розсмоктувати не більше 8 пастилок на добу,

дітям з 3 до 4 років по 1 пастилці на добу,

дітям з 4 до 6 років по 2 пастилки на добу,

дітям після 7 років по 3 пастилки на добу.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом.

Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, не рекомендовано хворим на цукровий діабет.