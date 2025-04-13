Джерело забезпечує надійний ефект при лікуванні грипу, ГРЗ, гепатитів, туберкульозу, менінгітів, кишкових інфекцій, нейроінфекцій, герпесу, кандидозу, хламідіозу та інших інфекційних захворювань.