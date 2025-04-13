Джерело
Характеристики
Виробник
Екомед
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Дієтичні добавки
Реєстрація
5.08.07/3317 від 13.09.1999
Джерело інструкція із застосування
Склад
Водно-спиртові екстракти листя алое, подорожника, шавлії, кропиви, трави гірчаку пташиного (споришу), деревію, ехінацеї, звіробою, золототисячнику, материнки, полину, сухоцвіту, чебрецю, череди, квіток нагідок, плодів калини, обліпихи, шипшини, фенхелю, ялівцю, кореня кульбаби, родіоли, солодки, кореневища аїру, оману, перстачу, чаги.
Показання до застосування
Джерело забезпечує надійний ефект при лікуванні грипу, ГРЗ, гепатитів, туберкульозу, менінгітів, кишкових інфекцій, нейроінфекцій, герпесу, кандидозу, хламідіозу та інших інфекційних захворювань.
Протипоказання
Вагітність і лактація, підвищена індивідуальна чутливість до компонентів.
Форма випуску
Водно-спиртовий розчин.
Упаковка
Флакон сонцезахисного скла 30 мл з крапельним клапаном в картонній коробці.