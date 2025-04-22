Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,20
Економія при броні: -7,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
92,60
Економія при броні: -2,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,30
Економія при броні: -7,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
92,39
Економія при броні: -14,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,30
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
92,66
Економія при броні: -14,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
91,34
Економія при броні: -13,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -7,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
92,08
Економія при броні: -14,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
89,48
Економія при броні: -11,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,30
Економія при броні: -7,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
90,10
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
90,08
Економія при броні: -12,36 грн