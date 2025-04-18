Київ (адресу не вказано)
Доступно в 785 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
103,50
Економія при броні: -23,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,30
Економія при броні: -6,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
96,90
Економія при броні: -25,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
104,50
Економія при броні: -27,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
91,13
Економія при броні: -13,45 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
100,30
Економія при броні: -25,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
90,43
Економія при броні: -11,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
88,00
Економія при броні: -7,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
89,66
Економія при броні: -10,61 грн