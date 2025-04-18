Харків (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
90,33
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
90,65
Економія при броні: -12,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,30
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
88,00
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
86,30
Економія при броні: -6,70 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
89,30
Економія при броні: -6,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
95,08
Економія при броні: -4,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
88,00
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
90,66
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
91,26
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
100,54
Економія при броні: -3,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Екомед
92,14
Економія при броні: -11,89 грн