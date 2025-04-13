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Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи
Комплекс Флора-плант
4 препарати
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КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
Таблетки 0,5 г червоний корінь №40
Кортес
від
58,40
грн
в 18 аптеках інших міст
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КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
Лимонник №40
Кортес
від
75,79
грн
в 1 аптеці
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КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
Елеутерокок №40
Кортес
від
69,70
грн
в 1 аптеці
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КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
Таблетки 0,5 г ехінацея №40
Кортес
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
Дозування
0.5 г
Ціни в
Київ
від
69,70
грн
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Характеристики
Виробник
Кортес
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,5 г
Кількість штук в упаковці
40 шт.
Дієтичні добавки
1.2. Дієтичні добавки м'якої тонізуючої дії
4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори
10.3. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи
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