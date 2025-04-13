Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи

Комплекс Флора-плант

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
Таблетки 0,5 г червоний корінь №40
Кортес
від 58,40 грн
в 18 аптеках інших міст
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КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
Лимонник №40
Кортес
від 75,79 грн
в 1 аптеці
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КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
Елеутерокок №40
Кортес
від 69,70 грн
в 1 аптеці
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КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ"
Таблетки 0,5 г ехінацея №40
Кортес
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 69,70 грн
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