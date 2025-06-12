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Комплекс Флора-плант
Комплекс Флора-плант
Харків
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Самар, перех. Калнишевського / Героїв, 5/16
167.2 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
184.7 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 66
184.9 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
185.2 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
185.3 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
187.9 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
188.0 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
188.2 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
190.7 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Науки, 99
193.2 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
195.5 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 127
198.1 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 24-Б
202.2 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Відродження, 31
203.3 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
308.0 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
312.4 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
313.9 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 87-Ж
379.9 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" №40
Кортес
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" №40
Кортес
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
414.2 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" №40
Кортес
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" №40
Кортес
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