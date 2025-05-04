Комплекс Флора-плант

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Київ
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" №40
Кортес
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" №40
Кортес
В містах поряд
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
394.0 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
348.6 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
351.1 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Свободи, 24-Б
365.2 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Відродження, 31
365.4 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
388.1 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.9 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
392.4 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
392.8 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
392.9 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 66
393.2 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
393.7 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
393.7 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 83
393.7 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 36
393.9 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 127
395.6 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Науки, 99
396.4 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самар, перех. Калнишевського / Героїв, 5/16
396.5 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес