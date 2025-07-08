Комплекс Флора-плант

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
3.5 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
В містах поряд
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Відродження, 31
112.6 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Свободи, 24-Б
113.6 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 127
132.1 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
133.4 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
136.6 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
136.8 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Науки, 99
137.0 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 83
137.5 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
139.5 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
140.2 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
141.9 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 66
142.4 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
142.5 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
142.9 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самар, перех. Калнишевського / Героїв, 5/16
160.3 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бориспіль, вул. Головатого, 87-Ж
326.7 км
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" таблетки 0.5 г №40
Кортес
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" №40
Кортес
КОМПЛЕКС БІОФЛАВОНОЇДНИЙ "ФЛОРА-ПЛАНТ" №40
Кортес