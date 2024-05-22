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Аптечка автомобільна-1 (Car first aid kit-1) (318678) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аптечка автомобільна-1 (Car first aid kit-1)
Ціна в місті Київ
від 517,00 грн
Без рецепта
1 шт від 517,00 грн 1 шт від 523,80 грн 1 шт від 304,00 грн
В наявності в 163 аптеках
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Форма випуску
Ама-1
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Аптечки/набір першої медичної допомоги