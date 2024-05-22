Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняАптечки/набір першої медичної допомогиАптечка автомобільна-1 (Car first aid kit-1) Аптечка автомобільна-1 (Car first aid kit-1) (318678) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 517,00 грн Без рецепта 1 шт від 517,00 грн 1 шт від 523,80 грн 1 шт від 304,00 грн В наявності в 163 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Ама-1 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Аптечки/набір першої медичної допомоги