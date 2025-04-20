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Аптечка автомобільна-1 (Car first aid kit-1)
Аптечка автомобільна-1 (Car first aid kit-1)
Запоріжжя
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
455.5 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 №1
884,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
778.4 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 №1
736,80
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
843.6 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
548,40
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
845.3 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
921,71
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
845.5 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
597,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Шкільна, 1
877.8 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
573,10
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
897.5 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
511,50
грн
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