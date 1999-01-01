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Інші вироби медичного призначення

Аптечки/набір першої медичної допомоги

Медичні вироби

22Інші вироби медичного призначення

Аптечки/набір першої медичної допомоги
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АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА
№1
Віола
від 332,12 грн
в 355 аптеках
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Аптечка медична універсальна
Аптечка медична універсальна
№1
АВ-Фарма
від 408,06 грн
в 295 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1
№1
ФАРММЕДАЛЬЯНС
від 599,76 грн
в 286 аптеках
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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
Без буторфанолу №1
Віола
від 675,67 грн
в 283 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
№1
АВ-Фарма
від 485,70 грн
в 283 аптеках
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Аптечка медична "Дорожня"
Аптечка медична "Дорожня"
№1
ФАРММЕДАЛЬЯНС
від 208,95 грн
в 283 аптеках
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Аптечка медична універсальна
Аптечка медична універсальна
"стандарт" №1
від 267,75 грн
в 283 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ
№1
АВ-Фарма
від 175,72 грн
в 61 аптеці
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
Din13164 №1
АВ-Фарма
від 462,90 грн
в 40 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1
Ама-1 комплект №1 №1
АВ-Фарма
від 805,00 грн
в 38 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ
№1
АВ-Фарма
від 441,40 грн
в 8 аптеках інших міст
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Аптечка медична універсальна
Аптечка медична універсальна
№1
ФАРММЕДАЛЬЯНС
від 296,76 грн
в 7 аптеках
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АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1
№1
Київське фармацевтичне товариство
від 511,50 грн
в 5 аптеках інших міст
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
02-003-п №1
від 180,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Аптечка медична "Транспортна"
Аптечка медична "Транспортна"
№1
ФАРММЕДАЛЬЯНС
від 237,00 грн
в 3 аптеках
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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
Модифікація ii №1
Віола
від 249,99 грн
в 3 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
Без буторфанолу №1
АВ-Фарма
від 356,38 грн
в 2 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1
Ама-1 №1
від 847,30 грн
в 2 аптеках інших міст
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
02-024-м м'який футляр №1
від 500,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
02-005-м №1
від 402,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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