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Аптечки/набір першої медичної допомоги
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Інші вироби медичного призначення
Аптечки/набір першої медичної допомоги
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АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА
№1
Віола
від
332,12
грн
в 355 аптеках
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Аптечка медична універсальна
№1
АВ-Фарма
від
408,06
грн
в 295 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1
№1
ФАРММЕДАЛЬЯНС
від
599,76
грн
в 286 аптеках
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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
Без буторфанолу №1
Віола
від
675,67
грн
в 283 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
№1
АВ-Фарма
від
485,70
грн
в 283 аптеках
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Аптечка медична "Дорожня"
№1
ФАРММЕДАЛЬЯНС
від
208,95
грн
в 283 аптеках
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Аптечка медична універсальна
"стандарт" №1
від
267,75
грн
в 283 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ
№1
АВ-Фарма
від
175,72
грн
в 61 аптеці
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
Din13164 №1
АВ-Фарма
від
462,90
грн
в 40 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1
Ама-1 комплект №1 №1
АВ-Фарма
від
805,00
грн
в 38 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ
№1
АВ-Фарма
від
441,40
грн
в 8 аптеках інших міст
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Аптечка медична універсальна
№1
ФАРММЕДАЛЬЯНС
від
296,76
грн
в 7 аптеках
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АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1
№1
Київське фармацевтичне товариство
від
511,50
грн
в 5 аптеках інших міст
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
02-003-п №1
від
180,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Аптечка медична "Транспортна"
№1
ФАРММЕДАЛЬЯНС
від
237,00
грн
в 3 аптеках
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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
Модифікація ii №1
Віола
від
249,99
грн
в 3 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
Без буторфанолу №1
АВ-Фарма
від
356,38
грн
в 2 аптеках
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1
Ама-1 №1
від
847,30
грн
в 2 аптеках інших міст
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
02-024-м м'який футляр №1
від
500,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
02-005-м №1
від
402,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
"Стандарт"
02-002-М
02-003-П
02-005-М
02-021-М
02-022-П
02-024-М
02-033-М
02-040-М
DIN13164
KS_ар010035
Євростандарт
АМА-1
АМА-2
без калію перманганату
тип 1
№1
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Виробник
АВ-Фарма
Виола ФФ
Віола
ИНСТАЛ-СЕРВИС
ИНСТАЛ-СЕРВИС ЧП
КИЕВ КОММЕРС ГРУПП ООО
КФТ
Кашук В.А.
Київ Коммерс Групп
Київське фармацевтичне товариство
ФАРММЕДАЛЬЯНС
Фарммедальянс
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