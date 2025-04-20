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Аптечка автомобільна-1 (Car first aid kit-1)
Аптечка автомобільна-1 (Car first aid kit-1)
Львів
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Доступно в 2 аптеках у Львів
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Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
597,70
грн
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
921,71
грн
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Шептицький, вул. Сокальська, 12
64.4 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
548,40
грн
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Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
69.4 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
511,50
грн
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Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Шкільна, 1
75.1 км
АПТЕЧКА АВТОМОБІЛЬНА-1 №1
Київське фармацевтичне товариство
573,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 №1
847,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
468.2 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 №1
847,30
грн
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