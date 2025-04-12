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Краник 3-ходовий Алексфарм (Kranik 3-khodovoy Aleksfarm)
2 препарати
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Краник 3-ходовий "Alexpharm"
№1
Global Medikit
від
15,96
грн
в 13 аптеках
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Краник 3-ходовий "Alexpharm"
С поворотным фиксатором №1
Poly Medicure
Немає в наявності
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Виробник
Global Medikit
Poly Medicure
Ціни в
Київ
від
15,96
грн
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Характеристики
Виробник
Global Medikit
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
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