Краники

Краник 3-ходовий Алексфарм (Kranik 3-khodovoy Aleksfarm)

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Краник 3-ходовий "Alexpharm"
Краник 3-ходовий "Alexpharm"
№1
Global Medikit
від 15,96 грн
в 13 аптеках
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Краник 3-ходовий "Alexpharm"
Краник 3-ходовий "Alexpharm"
С поворотным фиксатором №1
Poly Medicure
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 15,96 грн
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Характеристики
Виробник
Global Medikit
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби