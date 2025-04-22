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Краник 3-ходовий Алексфарм (Kranik 3-khodovoy Aleksfarm)
Краник 3-ходовий Алексфарм (Kranik 3-khodovoy Aleksfarm)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,65
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,56
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,59
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,65
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,53
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.4 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,56
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,65
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
72.6 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,59
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літки, вул. Шевченка, 74-А
95.2 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,62
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Воскресінська, 28
104.2 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,65
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Революції Гідності, 1
104.9 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
16,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гоголів, вул. Київська, 164-Г
111.4 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,57
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 30-Б
112.5 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,61
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,66
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
115.2 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,59
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Табірци Івана, 5
115.7 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,63
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
116.6 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,67
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 89-Б
117.7 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,56
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 9
121.8 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,54
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
122.2 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
15,64
грн
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