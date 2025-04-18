Краник 3-ходовий Алексфарм (Kranik 3-khodovoy Aleksfarm)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека низькі ц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Волонтерська, 68/1
4.9 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 176
4.9 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Новий Побут, 32
5.4 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
6.7 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 28-А
7.0 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
7.5 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 266
8.2 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Драгомирівська, 2
8.8 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Мерефянське, 38
9.0 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29-Б
14.3 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 2
15.2 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мала Данилівка, вул. Малоданилівський Шлях, 93
9.4 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покотилівка, вул. Незалежності, 58
10.4 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 61
14.6 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Докучаєвське, вул. Навчальне містечко ХДАУ, 11
18.2 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
19.2 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Буди, вул. Залізнична, 18
19.6 км
Краник 3-ходовий "Alexpharm" №1
Global Medikit