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Аспіратор раньового поля (Wound aspirator) (318350) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аспіратор раньового поля (Wound aspirator)
Ціна в місті Київ
від 229,74 грн
Без рецепта
1 шт від 229,74 грн 1 шт від 232,43 грн 1 шт від 76,53 грн 1 шт від 120,92 грн 10 шт Немає в наявності
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В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Fr 24
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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