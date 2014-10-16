Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіАспіраториМеханічні аспіраториГоспітальні механічні аспіраториАспіратор раньового поля (Wound aspirator) Аспіратор раньового поля (Wound aspirator) (318350) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 229,74 грн Без рецепта 1 шт від 229,74 грн 1 шт від 232,43 грн 1 шт від 76,53 грн 1 шт від 120,92 грн 10 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 7 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Fr 24 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Механічні аспіратори Госпітальні механічні аспіратори Автоматичні аспіратори Госпітальні електричні аспіратори