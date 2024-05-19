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АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ Fr 18, №1 - Київ (575461) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (2)
220,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Кошова, 110
Всього: упаковка (1)
230,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Всього: упаковка (10)
229,96 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
Всього: упаковка (5)
232,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (5)
232,34 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
231,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (11)
232,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
232,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (8)
231,35 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом