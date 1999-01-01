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Аспіратор раньового поля (типу Янкауер)
Аспіратор раньового поля (типу Янкауер)
Fr 24 з вакуум-контролем №10
Каммед
Немає в наявності
Катетер-відсмоктувач оротрахеальний (аспіраційний) з вакуум-контролем
Катетер-відсмоктувач оротрахеальний (аспіраційний) з вакуум-контролем
Fr 16 400 мм канюля капкон №1
Каммед
Немає в наявності
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