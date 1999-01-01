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Механічні аспіратори

Госпітальні механічні аспіратори

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Аспіратори
Механічні аспіратори
Госпітальні механічні аспіратори
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АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ
АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ
Fr 24 №1
Каммед
від 112,30 грн
в 5 аптеках інших міст
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АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ
АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ
Fr 18 №1
Каммед
від 246,75 грн
в 2 аптеках
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Аспіратор раньового поля (типу Янкауер)
Аспіратор раньового поля (типу Янкауер)
Fr 24 з вакуум-контролем №1
Каммед
від 282,71 грн
в 1 аптеці
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АСПІРАТОР (МІСТКІСТЬ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ АСПІРАЦІЇ)
АСПІРАТОР (МІСТКІСТЬ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ АСПІРАЦІЇ)
№1
Балтон
Немає в наявності
АСПІРАТОР ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ
АСПІРАТОР ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ
Fr 12 №1
Каммед
Немає в наявності
АСПІРАТОР ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ
АСПІРАТОР ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ
Fr 18 №1
Каммед
Немає в наявності
АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ
АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ
8,0 №1
Каммед
Немає в наявності
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