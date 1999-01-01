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Аспіратори
Механічні аспіратори
Госпітальні механічні аспіратори
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АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ
Fr 24 №1
Каммед
від
112,30
грн
в 5 аптеках інших міст
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АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ
Fr 18 №1
Каммед
від
246,75
грн
в 2 аптеках
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Аспіратор раньового поля (типу Янкауер)
Fr 24 з вакуум-контролем №1
Каммед
від
282,71
грн
в 1 аптеці
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АСПІРАТОР (МІСТКІСТЬ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ АСПІРАЦІЇ)
№1
Балтон
Немає в наявності
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АСПІРАТОР ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ
Fr 12 №1
Каммед
Немає в наявності
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АСПІРАТОР ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ
Fr 18 №1
Каммед
Немає в наявності
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АСПІРАТОР РАНЬОВОГО ПОЛЯ
8,0 №1
Каммед
Немає в наявності
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Форма випуску
8,0
Fr 12
Fr 18
Fr 24
Виробник
Балтон
Каммед
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