інші медичні пластири

Лейкопластир Алпе водостійкій (Leykoplastur Alpe resistant)

ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний 76 мм х 19 мм №10
Ціни в Київ
від 93,40 грн
В 135 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Дельта Медікел
Медичні вироби
Форма випуску
Класичний
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Реєстрація
02/PI_DMP від 24.03.2016