Лейкопластир Алпе водостійкій (Leykoplastur Alpe resistant)
Лейкопластир Алпе водостійкій (Leykoplastur Alpe resistant)
Доступно в 29 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
135,10
Економія при броні:
-6,85 грн
128,25
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
1.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
1.9 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
2.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
115,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
2.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Агата
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 6/2
2.7 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
116,00
грн
Забронювати
Марія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
2.8 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
116,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
3.1 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Шампань
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
3.3 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
116,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
3.6 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
135,10
Економія при броні:
-51,02 грн
84,08
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
3.7 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Глорія
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
3.8 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
116,00
грн
Забронювати
Верона
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Одеса, вул. Фунтового Івана, 21
3.9 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
116,00
грн
Забронювати
Приморська
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 11
4.2 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
112,00
грн
Забронювати
Мишель
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
4.3 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
112,00
грн
Забронювати
Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
4.7 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
112,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
5.1 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
106,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
5.2 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
121,96
Економія при броні:
-7,53 грн
114,43
грн
Забронювати
Ельза
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
5.4 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
116,00
грн
Забронювати
Афродита
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 20-Б
6.6 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
116,00
грн
Забронювати
Показати більше
