Львів
Про товар
Ціни
Лейкопластир Алпе водостійкій (Leykoplastur Alpe resistant)
Лейкопластир Алпе водостійкій (Leykoplastur Alpe resistant)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 6 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.2 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
109,40
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 1
1.2 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
1.9 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
3.6 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
4.1 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
4.1 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
7.4 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
34.5 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
37.4 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
51.4 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мостиська, пл. Ринок, 7
63.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.8 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ольжича Олега, 3
65.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Зелена, 25
65.8 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Успенська, 39
66.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самбір, вул. Сагайдачного Петра, 5
69.5 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
72.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
85,20
Економія при броні:
-4,45 грн
80,75
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
72.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Коваліва, 33-Б
74.4 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.1 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
135,10
Економія при броні:
-6,85 грн
128,25
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню