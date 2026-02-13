Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир Алпе водостійкій (Leykoplastur Alpe resistant)
Лейкопластир Алпе водостійкій (Leykoplastur Alpe resistant)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 128 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
104,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
155,90
Економія при броні:
-61,85 грн
94,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
104,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
109,40
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
2.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
2.4 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
110,88
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
2.6 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
109,40
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
136,00
Економія при броні:
-39,30 грн
96,70
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
152,50
Економія при броні:
-7,62 грн
144,88
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Кирпи Георгія, 5
3.0 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
152,50
Економія при броні:
-7,62 грн
144,88
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 115
3.3 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Білоруська, 30
3.7 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
3.8 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ класичний №10
Дельта Медікел
120,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню