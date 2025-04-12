пов'язки хірургічні

Пов'язка хірургічна адгезивна Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)

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ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ
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9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
від 13,54 грн
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9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
від 65,30 грн
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9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
від 15,85 грн
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9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
від 7,51 грн
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9 х 25 см №1
Iberhospitex S.A.
від 32,74 грн
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7,2 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
від 6,18 грн
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9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
від 9,79 грн
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Характеристики
Виробник
Iberhospitex S.A.
Форма випуску
9 х 15 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
14614/2015 від 03.03.2015