Пов'язка хірургічна адгезивна Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
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ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ
9 х 15 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ
9 х 35 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ
9 х 20 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ
9 х 5 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ
9 х 25 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ
7,2 х 5 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ
9 х 10 см №1Iberhospitex S.A.
Характеристики
Виробник
Iberhospitex S.A.
Форма випуску
9 х 15 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
14614/2015 від 03.03.2015