Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Пов'язка хірургічна адгезивна Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
Пов'язка хірургічна адгезивна Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Деражня, вул. Миру, 49
77.3 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
15,85
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
77.9 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 7,2 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
6,18
грн
Забронювати
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
7,51
грн
Забронювати
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
13,54
грн
Забронювати
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
18,62
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
197.4 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
14,60
Економія при броні:
-4,81 грн
9,79
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
219.4 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
22,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
233.4 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Чигирин, вул. Замкова, 90
304.2 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
11,20
грн
Забронювати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
349.7 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
Забронювати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
356.7 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
22,70
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
357.9 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
11,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
474.4 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
11,06
Економія при броні:
-0,66 грн
10,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
476.4 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
22,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
484.4 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
22,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
485.7 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
504.5 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
594.6 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 25 см №1
Iberhospitex S.A.
33,97
Економія при броні:
-1,23 грн
32,74
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню