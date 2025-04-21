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Пов'язка хірургічна адгезивна Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
Пов'язка хірургічна адгезивна Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
Миколаїв
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Аптека tas
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Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
107.6 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
65,30
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
113.2 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
21,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
147.9 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
22,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
243.1 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
11,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
261.5 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
11,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
278.2 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
21,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
284.5 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
21,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
284.5 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
373.6 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
406.1 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
14,60
Економія при броні:
-4,81 грн
9,79
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 49
425.9 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
15,85
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
426.6 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 7,2 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
6,18
грн
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ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
7,51
грн
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ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
13,54
грн
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ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
18,62
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
431.3 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
10,89
Економія при броні:
-0,49 грн
10,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
474.1 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 25 см №1
Iberhospitex S.A.
35,05
Економія при броні:
-2,31 грн
32,74
грн
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
515.7 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
19,60
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
595.8 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
65,30
грн
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