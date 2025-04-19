Пов'язка хірургічна адгезивна Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
107.2 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
132.8 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
181.1 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
197.9 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 25 см №1
Iberhospitex S.A.
34,43
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
204.8 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
10,81
Економія при броні: -0,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
308.2 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
386.5 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
391.1 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
14,60
Економія при броні: -4,81 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
392.8 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 49
557.8 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
558.5 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 7,2 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
648.8 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
667.9 км
ПОВ'ЯЗКА ХІРУРГІЧНА АДГЕЗИВНА OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.