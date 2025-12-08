Лейкопластир знеболюючий з ментолом Н др. Хаус
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House"
10 см х 15 см перфорований №1Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
Характеристики
Виробник
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
Медичні вироби
Форма випуску
10 см х 15 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
13168/2013 від 09.10.2013