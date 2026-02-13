Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир знеболюючий з ментолом Н др. Хаус
Лейкопластир знеболюючий з ментолом Н др. Хаус
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 98 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
44,90
Економія при броні:
-2,15 грн
42,75
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
53,30
Економія при броні:
-2,47 грн
50,83
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
48,00
Економія при броні:
-2,40 грн
45,60
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
48,00
Економія при броні:
-2,40 грн
45,60
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
48,00
Економія при броні:
-2,40 грн
45,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
34,97
Економія при броні:
-1,84 грн
33,13
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
42,79
Економія при броні:
-2,23 грн
40,56
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
47,57
Економія при броні:
-2,50 грн
45,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
42,11
Економія при броні:
-2,82 грн
39,29
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
48,36
Економія при броні:
-3,29 грн
45,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
47,52
Економія при броні:
-2,45 грн
45,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
29,78
Економія при броні:
-1,17 грн
28,61
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
35,86
Економія при броні:
-2,03 грн
33,83
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
35,58
Економія при броні:
-2,45 грн
33,13
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
43,22
Економія при броні:
-2,94 грн
40,28
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
40,65
Економія при броні:
-5,47 грн
35,18
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
36,68
Економія при броні:
-1,26 грн
35,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
49,12
Економія при броні:
-2,60 грн
46,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
35,00
Економія при броні:
-1,87 грн
33,13
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
41,12
Економія при броні:
-1,83 грн
39,29
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
35,79
Економія при броні:
-1,96 грн
33,83
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
38,95
Економія при броні:
-2,12 грн
36,83
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
47,68
Економія при броні:
-2,61 грн
45,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
40,71
Економія при броні:
-1,40 грн
39,31
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
47,02
Економія при броні:
-1,95 грн
45,07
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
44,90
Економія при броні:
-2,15 грн
42,75
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
53,30
Економія при броні:
-2,47 грн
50,83
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
34,82
Економія при броні:
-1,69 грн
33,13
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
42,61
Економія при броні:
-2,06 грн
40,55
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
48,88
Економія при броні:
-2,36 грн
46,52
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
44,90
Економія при броні:
-2,15 грн
42,75
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
53,30
Економія при броні:
-2,47 грн
50,83
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню