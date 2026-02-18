Одеса
Про товар
Ціни
Лейкопластир знеболюючий з ментолом Н др. Хаус
Лейкопластир знеболюючий з ментолом Н др. Хаус
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 17 аптеках у Одеса
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
0.3 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
48,56
Економія при броні:
-2,04 грн
46,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
36,59
Економія при броні:
-2,46 грн
34,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
44,90
Економія при броні:
-2,15 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
41,49
Економія при броні:
-2,23 грн
39,26
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
48,00
Економія при броні:
-2,40 грн
45,60
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
0.9 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
49,72
Економія при броні:
-3,20 грн
46,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
35,29
Економія при броні:
-2,16 грн
33,13
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
41,81
Економія при броні:
-2,55 грн
39,26
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
1.0 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
48,04
Економія при броні:
-1,97 грн
46,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1.3 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
34,35
Економія при броні:
-1,22 грн
33,13
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
4.7 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
34,87
Економія при броні:
-1,74 грн
33,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
4.7 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
35,55
Економія при броні:
-2,42 грн
33,13
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
43,50
Економія при броні:
-2,88 грн
40,62
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
46,54
Економія при броні:
-3,16 грн
43,38
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
5.0 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
41,10
Економія при броні:
-2,15 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
5.2 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
34,82
Економія при броні:
-1,69 грн
33,13
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
41,25
Економія при броні:
-2,00 грн
39,25
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
47,37
Економія при броні:
-2,30 грн
45,07
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
5.8 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
41,12
Економія при броні:
-1,87 грн
39,25
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.0 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
35,47
Економія при броні:
-2,34 грн
33,13
грн
Забронювати
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
45,06
Економія при броні:
-2,92 грн
42,14
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
7.8 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
41,26
Економія при броні:
-1,97 грн
39,29
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
8.3 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
35,09
Економія при броні:
-1,96 грн
33,13
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
8.7 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 10 см х 15 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
44,90
Економія при броні:
-2,15 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
8.8 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
48,68
Економія при броні:
-2,91 грн
45,77
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14/13
8.8 км
ПЛАСТИРЬ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ З МЕНТОЛОМ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "H Dr House" 12 см х 18 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
47,61
Економія при броні:
-1,84 грн
45,77
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню