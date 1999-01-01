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Перев'язочні засоби
Пластир
пластирі спеціальні
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Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном
10 см х 14 см №5
Дельта Медікел
від
265,80
грн
в 886 аптеках
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Аргетт знеболюючий пластир з лікарським засобом
10 см х 12 см №5
Дельта Медікел
від
195,50
грн
в 877 аптеках
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Меновазан ПРО пластир знеболюючий
Пластир №5
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
269,50
грн
в 851 аптеці
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Аргетт знеболюючий пластир тепловий
9,5 см х 7 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
198,20
грн
в 765 аптеках
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Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном
10 см х 15 см №3
Дельта Медікел
від
216,54
грн
в 742 аптеках
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Аргетт знеболюючий пластир тепловий
29,5 см х 9 см №3
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
198,18
грн
в 702 аптеках
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Аргетт знеболюючий пластир тепловий
10 см х 13 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
187,50
грн
в 680 аптеках
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Аргетт знеболюючий пластир з лікарським засобом
10 см х 13 см №10
Дельта Медікел
від
188,31
грн
в 534 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний
№12
Дельта Медікел
від
196,98
грн
в 513 аптеках
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Компід пластирі від мозолів малі
№6
Laboratoire HRA Pharma
від
211,00
грн
в 444 аптеках
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Компід пластирі від мозолів екстрім середні
№5
Laboratoire HRA Pharma
від
253,50
грн
в 444 аптеках
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Компід пластирі від мозолів середні
№5
Laboratoire HRA Pharma
від
211,00
грн
в 440 аптеках
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Компід пластирі від мозолів мікс
№5
Laboratoire HRA Pharma
від
232,50
грн
в 429 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП
5 см х 5 м помаранчевий №1
NordePlast
від
174,28
грн
в 341 аптеці
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House"
5 см х 5 м біжевого кольору №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від
168,72
грн
в 335 аптеках
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ПЛАСТИРІ МЕДИЧНІ НА ВОЛОГІ МОЗОЛІ "КОМФОРТ"
№5
NordePlast
від
92,26
грн
в 328 аптеках
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ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПЕРФОРОВАНИЙ "D.S"
12 см х 18 см №1
Аргопласт
від
10,20
грн
в 320 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП
5 см х 5 м синій темний №1
NordePlast
від
168,73
грн
в 315 аптеках
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Пластир медичний мозольний "Gentle Touch"
2 см х 6 см №5
Аргопласт
від
64,80
грн
в 310 аптеках інших міст
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Аргетт знеболюючий пластир з лікарським засобом
6,5 см х 4,2 см №5
Дельта Медікел
від
107,00
грн
в 307 аптеках
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Форма випуску
1 м х 6 см
1,9 см х 7,2 см
10 см х 12 см
10 см х 13 см
10 см х 14 см
10 см х 15 см
10 см х 18 см
10 х 13 см
10 х 15 см
10 х 18 см
12 см х 10 см
12 см х 15 см
12 см х 18 см
12 см х 9 см
12 х 18 см
120 х 170 мм
13 см х 10 см
15 мм х 70 мм
19 мм х 72 мм
2 см x 10 см
2 см х 10 см
2 см х 5 м
2 см х 6 см
2 см х 7 см
2 х 6 см
20 мм х 20 мм
20 мм х 70 мм
20 мм х 72 мм
25,4 см х 10,5 см форма якоря
29,5 см х 9 см
3 см х 5 м
30 мм х 49 мм
37 мм х 55 мм
4 см х 6 см
4 х 10 см
40 мм х 60 мм
44 мм х 69 мм
5 см х 5 м
5 х 5 см
50 мм х 70 мм
6 см х 1 м
6 см х 10 см
6 х 2 см
6 х 4 см
6,5 см х 4,2 см
60 мм х 100 мм
7 х 2 см
9,5 см х 7 см
пластир
рідкий гелевий пластир
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Пакування
14 мм
100 мл
контурн. безчарунк. уп.
перфорований
Кількість штук в упаковці
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Виробник
3H Medical
Changzhou Nanfang MAF
Delta Medical
Delta Medical Promotions AG
Eurosirel
Forans Eesti
Grindeks
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
Jiangsu Nanfang Medical
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
Johnson & Johnson Sante Beaute France
Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S.
Laboratoire HRA Pharma
Laboratoires URGO
NordePlast
SHIFFA PLASTER
SIA Forans
Young Chemical Co.Ltd
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
ІЛАН ФАРМ
Ігар
Аптека Гаєвського
Аргопласт
Верофарм
Витапласт Компани
Вушин Лаботтач
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Игар
Калина Медицинская Производственная Компания
Калина Медична Виробнича Компанія
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
Киевфармгрупп
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
Медхауз Свис Гмбх
НАФЛАБ ООО
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
СИНТЕЗ ООО
Сарепта
ФАРМА ХАУЗ
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
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