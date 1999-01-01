Київ
Пластир

пластирі спеціальні

Медичні вироби

16Перев'язочні засоби

Пластир
пластирі спеціальні
Сортування: По популярності
Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном
Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном
10 см х 14 см №5
Дельта Медікел
від 265,80 грн
в 886 аптеках
Знайти в аптеках
Аргетт знеболюючий пластир з лікарським засобом
Аргетт знеболюючий пластир з лікарським засобом
10 см х 12 см №5
Дельта Медікел
від 195,50 грн
в 877 аптеках
Знайти в аптеках
Меновазан ПРО пластир знеболюючий
Меновазан ПРО пластир знеболюючий
Пластир №5
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 269,50 грн
в 851 аптеці
Знайти в аптеках
Аргетт знеболюючий пластир тепловий
Аргетт знеболюючий пластир тепловий
9,5 см х 7 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 198,20 грн
в 765 аптеках
Знайти в аптеках
Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном
Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном
10 см х 15 см №3
Дельта Медікел
від 216,54 грн
в 742 аптеках
Знайти в аптеках
Аргетт знеболюючий пластир тепловий
Аргетт знеболюючий пластир тепловий
29,5 см х 9 см №3
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 198,18 грн
в 702 аптеках
Знайти в аптеках
Аргетт знеболюючий пластир тепловий
Аргетт знеболюючий пластир тепловий
10 см х 13 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 187,50 грн
в 680 аптеках
Знайти в аптеках
Аргетт знеболюючий пластир з лікарським засобом
Аргетт знеболюючий пластир з лікарським засобом
10 см х 13 см №10
Дельта Медікел
від 188,31 грн
в 534 аптеках
Знайти в аптеках
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний
№12
Дельта Медікел
від 196,98 грн
в 513 аптеках
Знайти в аптеках
Компід пластирі від мозолів малі
Компід пластирі від мозолів малі
№6
Laboratoire HRA Pharma
від 211,00 грн
в 444 аптеках
Знайти в аптеках
Компід пластирі від мозолів екстрім середні
Компід пластирі від мозолів екстрім середні
№5
Laboratoire HRA Pharma
від 253,50 грн
в 444 аптеках
Знайти в аптеках
Компід пластирі від мозолів середні
Компід пластирі від мозолів середні
№5
Laboratoire HRA Pharma
від 211,00 грн
в 440 аптеках
Знайти в аптеках
Компід пластирі від мозолів мікс
Компід пластирі від мозолів мікс
№5
Laboratoire HRA Pharma
від 232,50 грн
в 429 аптеках
Знайти в аптеках
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП
5 см х 5 м помаранчевий №1
NordePlast
від 174,28 грн
в 341 аптеці
Знайти в аптеках
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House"
5 см х 5 м біжевого кольору №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від 168,72 грн
в 335 аптеках
Знайти в аптеках
ПЛАСТИРІ МЕДИЧНІ НА ВОЛОГІ МОЗОЛІ "КОМФОРТ"
ПЛАСТИРІ МЕДИЧНІ НА ВОЛОГІ МОЗОЛІ "КОМФОРТ"
№5
NordePlast
від 92,26 грн
в 328 аптеках
Знайти в аптеках
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПЕРФОРОВАНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПЕРФОРОВАНИЙ "D.S"
12 см х 18 см №1
Аргопласт
від 10,20 грн
в 320 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП
5 см х 5 м синій темний №1
NordePlast
від 168,73 грн
в 315 аптеках
Знайти в аптеках
Пластир медичний мозольний "Gentle Touch"
Пластир медичний мозольний "Gentle Touch"
2 см х 6 см №5
Аргопласт
від 64,80 грн
в 310 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Аргетт знеболюючий пластир з лікарським засобом
Аргетт знеболюючий пластир з лікарським засобом
6,5 см х 4,2 см №5
Дельта Медікел
від 107,00 грн
в 307 аптеках
Знайти в аптеках
1234513
ГоловнаКошикОбране