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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
№16
Kimberly-Clark
від
108,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
№8
Kimberly-Clark
від
56,00
грн
в 1 аптеці
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Кількість штук в упаковці
8
16
Ціни в
Київ
від
56,00
грн
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Характеристики
Виробник
Kimberly-Clark
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
16 шт.
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