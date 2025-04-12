прокладки

Прокладки гігієнічні Котекс ультра супер плюс

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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
№16
Kimberly-Clark
від 108,00 грн
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS
№8
Kimberly-Clark
від 56,00 грн
в 1 аптеці
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Ціни в Київ
від 56,00 грн
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Характеристики
Виробник
Kimberly-Clark
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
16 шт.
Медичні вироби