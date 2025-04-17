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Прокладки гігієнічні Котекс ультра супер плюс
Прокладки гігієнічні Котекс ультра супер плюс
Київ
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Доступно в 1 аптеках у Київ
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №8
Kimberly-Clark
61,00
Економія при броні:
-5,00 грн
56,00
грн
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В містах поряд
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
441.6 км
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №8
Kimberly-Clark
68,00
Економія при броні:
-8,00 грн
60,00
грн
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Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
104.8 км
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №8
Kimberly-Clark
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №16
Kimberly-Clark
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