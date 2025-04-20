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Прокладки гігієнічні Котекс ультра супер плюс
Прокладки гігієнічні Котекс ультра супер плюс
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №8
Kimberly-Clark
68,00
Економія при броні:
-8,00 грн
60,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №8
Kimberly-Clark
61,00
Економія при броні:
-8,00 грн
53,00
грн
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Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
412.9 км
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA SUPER PLUS №8
Kimberly-Clark
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