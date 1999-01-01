Київ
Вироби для критичних днів
прокладки
Медичні вироби
12
Засоби особистої гігієни
Вироби для критичних днів
прокладки
Сортування:
По популярності
Фільтр
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA NIGHT
№7
Kimberly-Clark
від
42,83
грн
в 810 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
Ultra maxi №8
Проктер енд Гембл
від
44,92
грн
в 624 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
Ultra normal №10
Проктер енд Гембл
від
42,56
грн
в 582 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
Ultra normal №20
Проктер енд Гембл
від
82,60
грн
в 549 аптеках
Знайти в аптеках
Прокладки гігієнічні Always
Ultra light №20
від
88,00
грн
в 544 аптеках
Знайти в аптеках
Прокладки жіночі гігієнічні Kotex Ultra Normal
Soft №10
Кімберлі-Кларк Україна
від
42,83
грн
в 520 аптеках
Знайти в аптеках
Прокладки жіночі гігєнічні Kotex Ultra Super ультратонкі з крильцямі
Soft №8
Кімберлі-Кларк Україна
від
35,69
грн
в 518 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT
Soft №8
ЕсСіЕй Хайджин Продактс
від
45,23
грн
в 511 аптеці
Знайти в аптеках
Прокладки жіночі гігієнічні Kotex Ultra Normal
Soft №20
Кімберлі-Кларк Україна
від
85,16
грн
в 500 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA DRY&SOFT NORMAL
З крильцями №10
Yuhan-Kimberly
від
31,00
грн
в 486 аптеках
Знайти в аптеках
Прокладки гігієнічні Always
Ultra light №10
від
48,00
грн
в 415 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ LIBRESE NATURAL CARE ULTRA NORMAL
№10
Essity Hygiene and Health
від
38,04
грн
в 408 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX NATURAL NORMAL
№8
Кімберлі-Кларк Україна
від
42,85
грн
в 395 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ BELLA PERFECTA ULTRA BLUE
№10
Torunskie ZMO
від
38,93
грн
в 368 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA DRY&SOFT NORMAL
З крильцями №20
Yuhan-Kimberly
від
86,80
грн
в 364 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA ULTRA
Ніжний захист максі №7
від
47,40
грн
в 356 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX NATURAL NIGHT
№6
Кімберлі-Кларк
від
30,40
грн
в 343 аптеках
Знайти в аптеках
Прокладки жіночі гігієнічні Kotex Ultra Normal
№20
від
93,48
грн
в 334 аптеках
Знайти в аптеках
Прокладки жіночі гігієнічні Libresse Natural Care Нормал
№40
ЕсСіЕй Хайджин Продактс
від
70,57
грн
в 320 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA ULTRA
Нормал плюс ароматизовані №9
Проктер енд Гембл Україна
від
46,50
грн
в 313 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
29
Форма випуску
2 в 1
All Night Soft
Aloe vera
Classic Protection Long
Classic Protection Long drai
Classic Protection Regular
Classic Protection Regulardrai
Clip Normal
Clip Super
Dailies Classic Protection Deo
Day & night
Goodnight
Herbs
LD-91
Maxi Goodnight+
Maxi Secure Night
Mixform
Multistyle
Naturals Hemp
Night Soft
Night plus
Normal Clip
Normal Soft
Super Clip
Super Soft
Ultra Soft Normal
Ultra Soft Super
air
air drai
black
classic maxi
classic maxi with wings
classic night
classic normal
classic normal with wings
deo
deo fresh
deo ocean breeze
deo water lily
drainette
dry
duo
extra soft
large
light
light deo
maxi
maxi (5 dots)
maxi night
multiform
night
normal
normal deo
normal drai
normal plus
normal-economy (4 dots)
pantyliners
plus
pure
sensitive normal
sensitive soft normal
silky drai
soft
softiplait
super
super plus
ultimate night
ultra
ultra clip normal
ultra light
ultra light з ароматом
ultra maxi
ultra night
ultra night без аромату
ultra night з ароматом
ultra normal
ultra normal plus
ultra normal plus без аромату
ultra normal plus з ароматом
ultra plus
ultra secure night
ultra super
ultra super clip
ultra super plus
ultra super plus з ароматом
ultra top dry normal
ultra top dry super
with wings
день і ніч
нормал плюс
ніжний захист
нічні
розмір 1
сіточ.
щоденні.
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
25
26
28
30
32
34
36
40
48
50
56
60
64
100
Показати всі
Виробник
Celltex
Cottion High Tech Sociedad Limitada
Essity Hygiene and Health
Guangxi Shuya Health Care-Products
Hakle-Kimberly Deutschland
Hyginett
Johnson & Johnson
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark Vietnam
Ontex
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manufacturing
Procter & Gamble Tketim Mallar A
SCA Hygiene Products
Torunskie ZMO
Yuhan-Kimberly
Белла
Белла-Центр
Джонсон енд Джонсон
Джонсон и Джонсон Украина
Джонсон і Джонсон Україна
ЕсСіЕй Хайджин Продактс
ЕсСіЕй Хайджін Продактс
Ессіті Україна
Кимберли-Кларк Украина
Кімберлі-Кларк
Кімберлі-Кларк Україна
Онтекс Украина
Проктер енд Гембл
Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Проктер енд Гембл Україна
Проктер энд Гембл Украина
Тамбрандс
Харпер Гігієнікс
Эссити Украина
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню