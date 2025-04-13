Посуд лабораторний

Ємність для біологічних рідин

ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер 50 мл для біологічних рідин №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 8,30 грн
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Характеристики
Виробник
Гемопласт
Форма випуску
Стерильний
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Медичні вироби