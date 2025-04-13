Київ
Про товар
Ціни
Посуд лабораторний
Ємність для біологічних рідин
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від
8,30
грн
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Характеристики
Виробник
Гемопласт
Форма випуску
Стерильний
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Медичні вироби
Посуд лабораторний
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
8,30
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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