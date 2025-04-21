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Ємність для біологічних рідин
Ємність для біологічних рідин
Вінниця
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
196.8 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер 50 мл №1
Гемопласт
10,25
Економія при броні:
-3,38 грн
6,87
грн
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Хемотека
Відчинено
Цілодобово
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
383.9 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер 50 мл №1
Гемопласт
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