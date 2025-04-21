Київ
Ємність для біологічних рідин

Ємність для біологічних рідин

Миколаїв (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
401.1 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер 50 мл №1
Гемопласт
10,25
Економія при броні: -3,38 грн
6,87 грн
Хемотека
Відчинено
Цілодобово
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
121.5 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер 50 мл №1
Гемопласт
ГоловнаКошикОбране